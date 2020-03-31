Москва, 31 марта 2020, 20:06 — REGNUM Генпрокуратура РФ проведёт серию проверок в аэропортах Москвы, призванных проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с принимаемыми в Российской Федерации мерами, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Генеральной прокуратурой Российской Федерации с привлечением транспортных прокуроров организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах, в том числе в терминалах бизнес-авиации», — говорится в сообщении.
Проверяющие дадут оценку противоэпидемическим мероприятиям, предпринятым аэропортами, авиаперевозчиками и уполномоченными органами.