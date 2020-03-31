Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM Власти Петербурга рассматривают все возможные сценарии развития эпидемии, включая те, которые потребуют ограничение передвижения граждан по городским дорогам.

Для этих целей могут обустроить 105 контрольно-пропускных пунктов, чтобы контролировать въезды и выезды, например, на острова и с островов, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники, близкие к Смольному, которые утверждают, что такая схема может быть задействована, если провалится внедрение электронной системы слежения за перемещением граждан.

По сведениям издания, 35 КПП могут построить по периметру Петербурга, а 70 — внутри городской черты.

Добавим, в Ленобласти уже запретили перемещение без надобности из одного муниципального образования в другое, для дачников — выезд из садоводства, а на карантин закрыли Мурино, Выборг, Кингисепп и несколько других населенных пунктов. Впрочем, как утверждает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, границу с Петербургом регион закрывать не собирается.