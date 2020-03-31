Курск, , 17:53 — REGNUM В Курской области на период дистанционного обучения курские школьники, получающие льготное питание, получат продуктовые наборы или компенсацию. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Льготы на питание в регионе имеют школьники из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных семей. С 6 апреля их семьям начнут раздавать эквивалентные по стоимости продуктовые наборы: крупы, фрукты, кондитерские изделия, соки, чай.

По словам председателя областного комитета образования и науки Натальи Пархоменко, количество таких наборов будет пропорционально учебным дням, за исключением каникул. Продукты или компенсацию за них будут выдавать по письменному заявлению родителей.

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