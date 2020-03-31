Курск, , 17:36 — REGNUM В Курской области 55-летнего жителя Конышевского района привлекли к административной ответственности за нарушение официального предписания о двухнедельном карантине. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Мужчина вернулся из-за границы и получил постановление об обязательной самоизоляции, но покинул место жительства и отправился в гости к знакомому.

Уполномоченные ведомства принимаются меры по изоляции граждан, которые могут являться переносчиками коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции ежедневно проверяют, как соблюдают карантинные ограничения и режим самоизоляции прибывшие из-за границы. Таким гражданам выдано постановление главного санитарного врача об обязательной самоизоляции. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

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