Краснодар, , 17:28 — REGNUM Режим карантина вводится на территории Краснодарского края с 18:00 31 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Решение принято в целях нераспространения коронавируса.

Карантином вводятся ограничения на передвижение жителей. Покидать дома можно будет только в случае крайней необходимости, в частности, в продуктовый магазин рядом с домом, в аптеку, для выгула домашних животных либо для ухода за недееспособными людьми.

Работу продолжат предприятия непрерывного цикла и службы жизнеобеспечения, сотрудникам выдадут специальные пропуски для беспрепятственного выхода на работу. Список сотрудников будет направлен в правоохранительные органы.

С 1 апреля на улицах муниципалитетов будут дежурить мобильные отряды самоконтроля в составе сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников, которые будут проверять основание нахождения людей на улицах.

Добавим, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется также ввести ограничения на пользование личным автотранспортом.

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