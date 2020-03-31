Брянск, , 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области. Заболевшие находятся в областной инфекционной больнице.

Положительные тесты получены от двух жителей области, которые прибыли из Европы и не соблюдали режим самоизоляции. Как подчеркнули в оперштабе, на момент сдачи тестов они находились в больнице. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное.

Таким образом в регионе зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.