Москва, , 17:00 — REGNUM На самоизоляцию наплевали многие российские оппозиционеры, считает известный блогер Ильяс Меркюри.

Вместо того, чтобы просто сидеть дома, как того требуют вирусологи, они гуляют по пустующим улицам столицы и общаются со сторонниками.

Об том он сообщил в своем новом ролике в сети интернет.

В свою очередь, пользователь Twitter Леонид Дегтярев считает, что оппозиция провоцирует повторение итальянского сценария эпидемии в России, игнорируя самоизоляцию.

«В связи с распространением коронавируса в Москве 28 марта был введен режим самоизоляции, по которому всем жителям было рекомендовано не выходить из дома без лишней необходимости. Но эти рекомендации, как оказалось, выполняли не все.

Так, некоторые представители оппозиции вместо того, чтобы сидеть дома и не становиться звеном распространения вируса, проигнорировали все меры безопасности.

За 28 и 29 марта режим нарушил мундеп, журналист «Новой газеты» Илья Азар, который не только решил прогуляться, но и посетил весьма людное место.

И депутат Мосгордумы от «Яблока» Дарья Беседина, которая вышла на улицу, чтобы проверить, если ли кто на улице. Да, Дарья, на улице были люди: это вы.

Отказываться от прогулок в условиях карантина не стала журналистка BBC Russia Амалия Затари.

Бывшая ведущая выпусков NavalnyLive и экс-офис менеджер ФБК Кристина Каменская игнорировала не только самоизоляцию, но и меры безопасности. Если Каменская является носителем вируса, то без маски она легко может заразить всех, кому не повезет с ней встретиться.

Гулять в самоизоляцию продолжила и сотрудница «Новой газеты» Елизавета Кирпанова.

И фотограф Георгий Малец даже от портретов на улице не стал отказываться, ставя под угрозу «модель».

Сотрудница «Навальный Live» Алена Медведева устроила прогулки «накануне карантина», хотя уже в эти дни он фактически действовал.

Невеста Яшина Вера Мусаэлян по-своему поняла понятие «самоизоляция» и решила, что встречи с кучей друзей подходят под его определение, хотя на самом деле нет. Ограничивать прогулки она также не захотела

Вера Олейникова из «Бессрочки» также гуляла по улицам вместо того, чтобы самоизолироваться дома.

А Любовь Соболь написала, что самоизолировалась в поле. Значит ли это, что она там и останется на весь период карантина? Или Любовь тоже не поняла, что самоизоляция — это не время шашлыков, пикников и увеселительных поездок за город?

Ксения Собчак, экс-кандидат в президенты РФ, также отправилась на улицу за контентом для соцсетей. Так как статус Ксении неизвестен, ей как минимум стоило бы надеть маску. А лучше — остаться дома, как и было рекомендовано всем жителям Москвы.

Координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов (Снов) активно гулял и выкладывал все это в «инстаграм». Также он участвовал в съемке с большим количеством людей, что также нелогично и неправильно во время самоизоляции, когда даже ведущие новостей на телеканалах работают прямо из дома.

А Татьяна Фельгенгауэр из «Эхо Москвы» решила еще и воспользоваться пустой Москвой для стильных фотографий. Татьяна, если все решат, что пока Москва пустая, можно наделать много красивых фоточек, то улицы снова заполнятся людьми. Самоизоляция — для всех, и нарушать ее — значит, вредить другим людям.

Напомним, в Москве на 28 марта было выявлено 817 случаев заражения коронавирусом. Чтобы это число не росло в геометрической прогрессии, в столице, да и в целом по стране, был введен режим самоизоляции. Всем жителям было необходимо сидеть дома, отказаться от прогулок, встреч, лишних занятий, работу по возможности перенести на дом и не провоцировать дальнейшее распространение эпидемии. Но эти призывы, как видим, стали пустым звуком для оппозиции, что довольно странно, так как они, считающие себя интеллигенцией, наверняка имеют множество знакомых в Италии, Испании, Франции, США, которые могли поделиться с ними опытом своих стран, где в первые дни самоизоляции некоторые так же игнорировали необходимость оставаться дома, в итоге эти страны лидируют по числу заболевших.

И оппозиция, судя по всему, хочет повторения этого сценария у в России», — сообщает Леонид Дегтярев.

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