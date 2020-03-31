Москва, , 16:39 — REGNUM По результатам призывных кампаний 2019 года годность призывников к военной службе повысилась на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года. Об этом в интервью «Красной звезде» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«По итогам 2019 года показатель годности граждан к военной службе составил 77,6%», — сказал Бурдинский.

По его словам, аналогичный показатель в 2012 году составлял лишь 69,9%.

При этом Бурдинский подчеркнул, что ежегодно требования к здоровью призывников повышаются — это связано с высокой интенсивностью боевой подготовки.