Москва, , 16:26 — REGNUM Руководство Росгвардии приняло решение о внесении коррективов в работу подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции для минимизации посещений гражданами подразделений лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии рекомендуется использовать возможность подачи заявлений о предоставлении государственных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае отсутствия у граждан возможности подачи заявлений через портал, а также для получения результатов государственных услуг посещение офисов приема подразделений лицензионно-разрешительной работы будет проходить только по предварительной записи на приём через контактные номера или через Единый портал.