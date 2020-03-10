Воронеж, , 14:48 — REGNUM Централизованное отключение отопления в Воронеже пока не планируется, несмотря на то, что днём 10 марта температура воздуха достигла +17 градусов. Сообщение о том, как и при каких условиях будет завершён отопительный сезон, размещено на сайте администрации города

Мэрия напоминает, что дата пуска тепла и окончания его подачи в многоквартирные жилые дома определяются органом местного самоуправления в соответствии с постановлением правительства РФ N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в котором, в частности, говорится, что «отопительный период должен… заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого… среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия».

При этом, напоминают в мэрии, собственники в многоквартирных домах вправе сами принять решение о досрочном завершении отопительного сезона либо о регулировании теплопотребления в сторону снижения — для этого нужно провести общее собрание.

Между тем, в Воронеже, по данным регионального гидрометеоцентра, температура воздуха днём 10 марта достигла +17 градусов. Правда, 12−14 марта ожидается похолодание, но и тогда даже в ночные часы температура не опустится ниже нулевой отметки, днём составит не +10…7 градусов. Пока же батареи в домах большинства воронежцев огненные, и чтобы хотя бы немного снизить температуру в квартирах, которая подбирается к +30, приходится распахивать настежь все окна, подвергая себя и близких опасности простудиться.