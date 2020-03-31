Москва, 31 марта 2020, 15:35 — REGNUM Власти Москвы, наверное, решили протестировать методику всеобщего контроля, считает президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил 31 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что жители Москвы получат пропуска для передвижения по городу, которые будут содержать QR-коды с зашифрованным домашним адресом.
Как подчеркнул эксперт, проблема в том, что технологии сами по себе не вредные, но очень часто есть соблазн использовать их в тоталитарных целях.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал, что жители Москвы получат пропуска для передвижения по городу, которые будут содержать QR-коды с зашифрованным домашним адресом.