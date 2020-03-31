Москва, , 15:35 — REGNUM Власти Москвы, наверное, решили протестировать методику всеобщего контроля, считает президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил 31 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что жители Москвы получат пропуска для передвижения по городу, которые будут содержать QR-коды с зашифрованным домашним адресом.

«Естественно, это непродуманная идея. Если это так, то я думаю, что власти Москвы, наверное, решили протестировать методику всеобщего контроля, а вспышка коронавируса — это просто повод, — сказал Федоров. — Так же, как они тестировали систему распознавания лиц. Мы, судя по всему, вообще идём к тому, что описал Оруэлл. И это касается не только РФ, но и всего мира. Весь мир семимильными шагами идёт в какой-то цифровой концлагерь».

Как подчеркнул эксперт, проблема в том, что технологии сами по себе не вредные, но очень часто есть соблазн использовать их в тоталитарных целях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал, что жители Москвы получат пропуска для передвижения по городу, которые будут содержать QR-коды с зашифрованным домашним адресом.