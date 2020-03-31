Новочеркасск, Ростовская область, , 15:31 — REGNUM Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску (Ростовская область) два месяца проведён под домашним арестом. Меру пресечения избрал городской суд.

«27 марта поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении [Евгения] Ганзенко. Указанное ходатайство удовлетворено, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 мая», — цитирует ТАСС представителя суда.

ИА REGNUM ранее сообщало, что начальника новочеркасского отдела ГИБДД подозревают в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как полагают следователи, мзда от подчинённого предназначалась за общее покровительство и попустительство по службе. Сотрудник правоохранительных органов был задержан 25 марта 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В СКР раскрыли подробности дела в отношении главы новочеркасского ГИБДД