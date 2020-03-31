Симферополь, 31 марта 2020, 15:09 — REGNUM Муниципалитетам Крыма поручили проверить все средства размещения и сдающиеся квартиры. Об этом 31 марта журналистам сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму по решению суда приостановили деятельность семи объектов гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» и ряда других гостиниц за нарушение указа о режиме повышенной готовности из-за коронавируса.
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