Симферополь, , 15:09 — REGNUM Муниципалитетам Крыма поручили проверить все средства размещения и сдающиеся квартиры. Об этом 31 марта журналистам сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Время социальной ответственности наступило для всех. Если вы разместите заболевших людей, то вы подвергнете серьёзному риску себя, своих близких и своих соседей… Нарушители должны быть готовы к административным штрафам и приостановке деятельности на период до 90 дней, а при неповиновении руководителя — к его аресту на срок до 15 суток», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму по решению суда приостановили деятельность семи объектов гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» и ряда других гостиниц за нарушение указа о режиме повышенной готовности из-за коронавируса.

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