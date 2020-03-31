Москва, , 14:55 — REGNUM Идея о том, что жителей Москвы обяжут получать пропуска для передвижения по городу, которые будут содержать QR-коды, выглядит как лоббирование интересов производителей соответствующего оборудования и программного обеспечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Это голимый лоббизм производителей соответствующего оборудования и соответствующих программ. Помимо того, что у многих нет дома смартфона, принтера, интернета, есть ещё одна маленькая забавная вещь. Мне сегодня уже написали: на одной из улиц девушка пошла в аптеку, была задержана патрулём, и с неё сняли полторы тысячи рублей. То есть никакие QR-коды ещё не введены, а наши доблестные правоохранители уже вышли на охоту. Я думаю, что по этой же логике могут действовать власти Москвы», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что жители Москвы получат QR-коды, которые можно использовать в качестве пропуска. Этот QR-код, который станет пропуском для выхода из дома. Его нужно будет по первому требованию предъявить сотрудникам полиции.