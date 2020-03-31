Москва, 31 марта 2020, 14:55 — REGNUM Идея о том, что жителей Москвы обяжут получать пропуска для передвижения по городу, которые будут содержать QR-коды, выглядит как лоббирование интересов производителей соответствующего оборудования и программного обеспечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что жители Москвы получат QR-коды, которые можно использовать в качестве пропуска. Этот QR-код, который станет пропуском для выхода из дома. Его нужно будет по первому требованию предъявить сотрудникам полиции.