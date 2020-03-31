Казань, , 14:54 — REGNUM На территории Казани с 1 апреля по 30 мая будет установлен противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписано руководителем исполкома города Денисом Калинкиным.

В период особого противопожарного режима запрещено сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), применение пиротехнических изделий 1−3 классов опасности на территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных лагерей, объектов экономики, оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками.

С начала весеннего сезона пожарные уже 13 раз выезжали на тушение пожаров, которые возникли из-за поджигания сухой травы. В прошлом году таких случаев было 1405. К нарушителям будут применяться жесткие санкции — наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей; на юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 30 марта объявили о пожароопасном сезоне, во время которого предусматривается полная готовность сил и средств пожаротушения.

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