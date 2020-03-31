Ставрополь, , 13:58 — REGNUM Ставропольский край вошел в число субъектов России, в которых власти заявили о введении режима самоизоляции для жителей всех возрастов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он начнет действовать в крае с вечера 31 марта, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

«Сегодня с 22:00 мы вводим обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом. Он продлится до шести утра 6 апреля. Исключение — крайняя необходимость», — написал Владимиров.

Так, жителям Ставрополья разрешено выходить из дома лишь для того, чтобы обратиться за неотложной медицинской помощью, сходить в ближайший магазин или аптеку, а также следовать к месту работы, в случае если она не приостановлена.

Ограничения не распространяются на деятельность правоохранительных органов и спасательных служб, работу связи и органов власти. Розничная торговля разрешается только продовольствием и товарами первой необходимости. Лечебные учреждения и аптеки продолжат работу в обычном режиме.

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