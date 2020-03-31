Ставрополь, , 13:20 — REGNUM Все шестеро жителей Ставропольского края с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции находятся на лечении в изолированных палатах. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе минздрава региона.

Под медицинским наблюдением на Ставрополье в настоящее время остаются более 2 тыс. человек, почти все из них соблюдают самоизоляцию на дому. Двухнедельный карантин завершился для 1223 человек — с них снято медицинское наблюдение.

Напомним, в Ставропольском крае действуют дополнительные меры по снижению рисков распространения коронавируса, которые предполагают ряд ограничительных мер для организаций и предприятий региона. При этом медучреждения работают в прежнем режиме, за исключением стоматологических клиник, которые могут оказывать только экстренную помощь.

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