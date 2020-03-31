Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Грузинский врач, директор Первой университетской клиники Тбилисского государственного медицинского института Леван Ратиани не согласен с мнением, что новый коронавирус COVID-19 — это вирус-убийца. Об этом он рассказал в своем комментарии журналистам о состоянии здоровья находящихся на излечении в его клинике пациентов с диагнозом коронавирус.

«У нас два пациента находятся в реанимации. Хочу сообщить радостную новость. В войне за одного из пациентов, который поступил к нам в критическом состоянии, с острым респираторным дистресс-синдромом, со всеми характерными для этого заболевания осложнениями, мы практически одержали победу. Пациент стал контактным, адекватным, и упрощенная искусственная вентиляция легких до конца дня может быть снята. Вторая пациентка — женщина 80 лет, которая помимо инфицирования COVID страдает сердечной недостаточностью, и по проведенным клиническим и параклиническим исследованиям, субъективным и объективным данным и у нее отмечается положительная динамика. Так что наша победа в том, что женщина на этом этапе жива, витальные функции улучшены, и через несколько дней, если так продолжится, и она будет снята с аппарата искусственного дыхания», — рассказал директор клиники.

В этой же больнице находится зараженная коронавирусом беременная женщина, и, по информации Левана Ратиани, ее состояние «четко положительное», температуры и характерных для вируса симптомов не выявляется, изменений в развитии плода не отмечается, и через несколько дней она будет выписана из клиники.

«Это наглядные примеры того, что COVID — не убийца, наш первый пациент, женщина, была в тяжелейшем состоянии, с острым респираторным синдромом, ожирением, сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией, а на данном этапе ее состояние резко улучшилось, никаких осложнений, кроме соматических патологий, не выявляется, завтра мы получим окончательные результаты анализов и выпишем ее на дом», — сообщил Ратиани и еще подчеркнул, что если лечить всех пациентов целенаправленно, то все выздоровеют. Он призвал журналистов не сеять панику.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии выявлено уже 108 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 21 пациент, в карантине находятся 4995 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 278 пациентов. Ни одного летального случая от коронавируса в Грузии пока не фиксируется.