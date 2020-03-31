Ставрополь, , 10:50 — REGNUM Более 250 казаков на Ставрополье ежедневно выходят в рейды для проверки соблюдения жителями «домашнего режима», введенного для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Работа проводится во взаимодействии с полицейскими и представителями администраций поселений, сообщили ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

Напомним, с утра 28 марта на Ставрополье по указу губернатора края отменены все массовые мероприятия. Должны быть закрыты рынки и магазины (кроме продуктовых), предприятия общественного питания, торговые центры, учреждения культуры, спортивные объекты и т. д. Также временно прекращена работа стоматологических кабинетов за исключением оказания неотложной помощи.

«Нарушения есть, но их немного, все моменты казаки фиксируют и направляют информацию в правоохранительные органы, администрации. <…> Радует, что большинство предприятий и организаций ответственно подошли к предписаниям и обеспечению безопасности здоровья земляков», — отметил атаман Ставропольского окружного казачьего общества (СОКО), войсковой старшина Сергей Пальчиков.

Штабы по борьбе с распространением коронавируса созданы во всех городских, районных, хуторских и станичных казачьих обществах СОКО. Атаманы также включены в состав муниципальных оперативных штабов. При этом есть поселения, где пока нет необходимости в привлечении к работе казачества, поскольку муниципальные власти справляются своими силами. Однако, как отметил окружной атаман, казаки мобилизованы и в любое время готовы прийти на помощь.

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