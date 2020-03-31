Тайбэй, , 12:57 — REGNUM Власти Тайваня планируют ввести меры социального дистанцирования в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 31 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, на первом этапе введение наказания за нарушение вышеуказанного режима не предполагается.

Сотрудники СМИ отмечают, что для снижения риска заражения инфекцией в министерстве здравоохранения Тайваня рекомендуют в общественных местах не приближаться друг к другу на расстояние менее 1 метра.

В случае, если данное предписание соблюсти невозможно по объективным причинам, то в этом случае рекомендуется использовать марлевые повязки.

Напомним, в настоящее время на Тайване введен двухнедельный режим карантина, покидать собственные дома запрещено без особых на то причин.

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