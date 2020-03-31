Нижний Новгород, , 12:41 — REGNUM По состоянию на 12:00 мск 31 марта число подтвержденных в Приволжском федеральном округе случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 14. Всего с диагнозом COVID-19 в Поволжье госпитализировано 112 пациентов, сообщает оперативный штаб России.

Так, новые случаи заражения выявлены в Татарии и Пензенской области — по пять случаев, два — в Башкирии, по одному — в Нижегородской и Самарской областях.

Таким образом, на сегодня максимальное число заражений коронавирусом выявлено в Татарии — 19 человек, 15 — в Самарской области, 13 человек — в Пермском крае, 12 — в Кировской, Нижегородской и Пензенской областях, по семь — в Оренбургской области и Башкирии, по четыре — в Удмуртии и Саратовской области, три человека — в Мордовии, двое — в Марий Эл и по одному — в Ульяновской области и Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, практически во всех регионах округа начал действовать или вступает в силу с 31 марта режим всеобщей самоизоляции. В Пензенской области пока обязаны соблюдать карантин лишь жители старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями.