Москва, , 12:28 — REGNUM За минувшие сутки специалисты подтвердили в Москве 387 новых случае коронавирусной инфекции. Об этом 31 марта сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

При этом среди новых заболевших лишь 5% — дети. 35% находятся в возрастной категории от 18 до 40 лет. 40% — это москвичи в возрасте от 40 до 65 лет. И ещё 20% — жители старшего возраста.

Лишь около 10% среди заболевших в последние две недели прибыли из других стран Европы.

Всего в Москве 1613 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.