Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM На заседании правительства Петербурга прозвучало требование срочно ввести жесткий карантин в городе в связи с коронавирусом. С таким требованием выступила депутат ЗакСа от «Партии роста» Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Тот мягкий карантин, который есть сейчас, без ответственного жесткого контроля и патрулирования не снизит эффект распространения заражения, как показывае опыт других стран, а потом придется предпринимать еще более жесткие меры», — обратилась Дмитриева к губернатору Александру Беглову.

На ее взгляд, необходимо ввести немедленный карантин с четкой фиксацией предприятий, которые могут работать, а также ввести суровые санкции к тем, кто продолжает работать недистанционно, но не входит в эту категорию.

«У нас 90% сознательных граждан, а 10% — несознательных. И эти 10% сведут на нет все эпидемиологические усилия», — считает Дмитриева.

Она также предложила перевести все возможные предприятия на «военные рельсы» по обеспечению медиков и борцов с инфекцией всем необходимым.

Напомним, накануне Беглов подписал постановление о введении в Петербурге режима самоизоляции для всех, но он носит рекомендательный характер.