Ставрополь, , 10:30 — REGNUM Шестой подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован на Ставрополье по состоянию на утро 30 марта. Еще у шести человек за минувшие сутки выявлено подозрение на коронавирус, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

«У нас в крае за сутки выявлено шесть подозрений на заболевание и одно подтверждение. По городам: Ставрополь — шесть подтвержденных и один на подтверждении, Невинномысск —один подтвержденный и четыре на подтверждении, Пятигорск — один на подтверждении», — написал Владимиров.

Все пациенты, по его словам, находятся в лечебных учреждениях региона, в изолированных боксах. Заболевание у большинства из них протекает практически без симптомов.

Напомним, ранее на Ставрополье наличие коронавируса было подтверждено у бывшего главного внештатного инфекциониста краевого минздрава, побывавшей в Испании, трех человек, контактировавших с врачом после её возвращения из-за границы, а также у девушки, некоторое время назад прилетевшей из Франции.