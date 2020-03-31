Владивосток, , 09:55 — REGNUM В Приморье вводится режим полной самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Дополнительные меры вводятся в соответствии с решением оперативного штаба с 31 марта и продлятся в основном до 5 апреля.

Согласно документу, в крае временно приостановлено проведение развлекательных, спортивных, досуговых и тому подобных мероприятий с массовым посещением гражданами.

До 5 апреля приостанавливается обслуживание граждан в организациях общественного питания всех типов, деятельность объектов розничной торговли за исключением аптек, объектов розничной продажи продтоваров и товаров первой необходимости, а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом. Приостанавливается работа салонов красоты и тому подобных, где необходимо очное присутствие граждан.

До 1 июня приостанавливается деятельность горнолыжных трасс, пансионатов, домов отдыха, санаториев, а также обслуживание граждан в гостиницах за исключением лиц, находящихся в служебных командировках.

Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края, следует не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту (от места) работы; следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Гражданам предписано соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра («социальное дистанцирование»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье подтверждены два новых случая коронавируса.

Первым регионом на Дальнем Востоке, который принял решение о введение режима полной самоизоляции, стала Якутия. Глава республики Айсен Николаев подписал соответствующий указ 30 марта. Отметим, что власти Якутии помимо стандартных ограничительных мер для населения, ввели сухой закон. Под самоизоляцию в Якутии попали города Якутск, Жатай, Нерюнгринский и Мирнинский районы.

Следом за Якутией о самоизоляции объявил губернатор Магаданской области Сергей носов.