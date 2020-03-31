Владивосток, , 04:38 — REGNUM Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказала министр краевого здравоохранения Анастасия Худченко, заболевшие госпитализированы, ситуация находится под контролем.

«На сегодняшний день у нас всего четыре случая с подверженной коронавирусной инфекцией. По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объёме. Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь», — рассказала министр.

Всего в Приморье 39 человек находятся на карантине в медицинских учреждениях, более 4 тысяч человек — на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье полиция нашла супружескую пару, сбежавшую из инфекционной больницы.