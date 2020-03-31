Прага, , 09:45 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Чехии превысило 3 тыс. человек. Об этом 31 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, за последние сутки количество инфицированных увеличилось на 59 человек, всего от инфекции скончались 23 человека, а 25 человек излечились.

Напомним, власти Чехии ввели 12 марта режим чрезвычайной ситуации, а спустя несколько дней в стране был объявлен карантин. По данным экспертов, к середине апреля число заразившихся может достигнуть 15 тыс. человек.

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