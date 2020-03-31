Москва, , 09:37 — REGNUM Режим самоизоляции, призванный остановить распространение коронавируса нового типа, введён по состоянию на утро 31 марта в 29 регионах России. Они указаны на портале стопкоронавирус.рф.

Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская, Ростовская, Калужская области, а также Адыгея, Марий Эл, Коми, Татария, Чечня, Чувашия и Якутия.

Кроме того, о введении режима самоизоляции объявили власти Магаданской и Новосибирской областей. Во всех этих регионах жителям запрещено покидать дома без необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в России заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у 1836 человек. Скончались 9 заболевших, 66 человек выздоровели.

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