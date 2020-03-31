Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за последние сутки подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском оперативном штабе, всего таким образом зарегистрировано 19 заразившихся человек.

При этом число людей, контактировавших с заражёнными выросло до восьми сотен. Всех их уже обследовали, у шести есть подозрение на наличие инфекции.

«Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 11 864,5 кв.м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается», — отметили в штабе.

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