Улан-Удэ, , 12:24 — REGNUM Жители Бурятии массово жалуются на работодателей, не отпускающих работников на выходную неделю. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека в республике, звонки поступают на «горячую линию», начавшую работать с 27 марта.

Всего зарегистрировано более 110 сообщений о нарушении прав граждан. В частности, несмотря на указ президента Владимира Путина продолжили работать торговые центры, строительные магазины, оптово-розничные центры и другие.

«Например, работники Республиканской типографии сообщили, что работают взаперти, меры о сокращении контактности работодателем игнорируются. Аналогичные заявления поступили от работников ИП Волков, где дверь открывают клиентам по договоренности. Работники ТЦ «Макси Смит» сообщили, что пройти к ним можно не с парадного входа», — отметили в аппарате.

При этом для вида во многих заведениях дверь закрыта, но заказы продолжают приниматься. Причём, не отпускают на самоизоляцию и работников предпенсионного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранение зарплаты. По словам Владимира Путина, это необходимо, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.

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