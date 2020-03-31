Эрбиль, Ирак, , 07:56 — REGNUM В министерстве здравоохранения Иракского Курдистана подтвердили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, об этом 30 марта сообщается в заявлении ведомства.

За последние сутки врачи выявили 14 случаев заражения в Сулеймании и восемь в Эрбиле, таким образом общее число инфицированных достигло 150 человек. Всего от коронавируса скончались двое жителей курдской автономии, а 56 человек излечились.

Власти Иракского Курдистана ввели изоляцию города Халифан, расположенного в 105 км к северо-востоку от Эрбиля.

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