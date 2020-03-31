Нью-Дели, , 07:34 — REGNUM Число умерших в результате заболевания коронавирусной инфекций в Индии достигло 32 человек к 31 марта, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

Сообщается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии достигло 1251. Также 102 человека вылечились от заболевания и были выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что не собирается продлевать трехнедельный режим самоизоляции для жителей страны. По его словам, режим карантина наносит серьезный удар по экономике страны, в результате чего страдают беднейшие слои населения.

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