Благовещенск, , 06:59 — REGNUM Работу пассажирских коридоров между Благовещенском и Хэйхэ возобновили на неопределённое время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Пограничные пассажирские коридоры будут работать 1 и 3 апреля по ранее установленному режиму — с 14:00 местного времени. В дальнейшем предполагается открывать коридоры 6, 8 и 10 апреля.

В пресс-службе отметили, что все люди, прибывшие на территорию России, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, проходят обязательный двухнедельный карантин. С 27 января, когда были организованы коридоры, из КНР в Благовещенск вернулось 646 граждан России и 71 гражданин КНР, имеющий вид на жительство в России. Обратно выехало 882 гражданина КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье по коронавирусу на карантине находится 45 человек.