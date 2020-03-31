Ханой, , 06:43 — REGNUM Еще один случай заражения коронавирусом нового типа выявили врачи во Вьетнаме за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба вьетнамского министерства здравоохранения.

Новым пациентом оказался 10-летний мальчик, недавно посещавший Чехию. Таким образом общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Вьетнама достигло 204. Пока летальных исходов от заболевания COVID-19 во Вьетнаме не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта замдиректора по стратегии авиакомпании S7 заявил о намерениях организовать более 40 чартерных рейсов для эвакуации российских граждан из других стран. По его словам, компания намерена вернуть около 6,5 тыс. российских туристов, которые находятся в том числе в Турции, Японии и Вьетнаме.

Читайте ранее в этом сюжете: S7 планирует вернуть из-за границы около 6,5 тыс. граждан РФ