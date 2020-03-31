Магадан, Магаданская область, , 06:14 — REGNUM В Магаданскую область в ближайшие дни поступит очередная партия защитных масок — 300 тыс. штук, позже ещё 1 млн, сообщил губернатор Сергей Носов в своем Instagram.

Читайте также: Россия самоизолируется из-за коронавируса — все новости

По сообщению Носова, он утвердил распределение первых 100 тыс. одноразовых масок, которые поступили в Магадан. Маски получат на время нерабочей недели медицинские и социальные работники, волонтёры, МВД, пожарно-спасательный центр, одинокие люди старше 65 лет, дети-сироты, посетители поликлиник и сотрудники тех ведомств, чья оперативная работа связана с большим количеством контактов. ⠀⠀⠀⠀

«На этой неделе мы ждём поставку ещё 300 тыс. масок, которые в том числе поступят в аптеки региона. Заключён контракт ещё на 1 млн одноразовых масок», — написал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области госпитализировано с подозрением на коронавирус восемь человек, в обсервации, как контактные, находятся ещё шесть.