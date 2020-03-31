Бразилиа, , 05:49 — REGNUM Две видеозаписи, на которых президент Бразилии Жаир Болсонару оценивает карантиные меры против коронавируса, удалены из социальных сетей Facebook и Instagram из-за «дезинформации», 30 марта сообщает издание Folha de São Paulo.

Речь идет о видеороликах, на которых Болсонару намеренно нарушает правила по «социальному дистанцированию», определенные минздравом Бразилии. На них видно, как президент общается на улице со своими сторонниками, призывая их продолжать работу. После данные посты с видеозаписями были удалены из Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Жаир Болсонару заявил, что карантинные меры из-за пандемии нового коронавируса являются нецелесообразными и чрезмерными.

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