Бразилиа, , 05:19 — REGNUM 4579 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Бразилии, из них 159 — летальные, 30 марта сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Больше всего заболевших в штатах Сан-Паулу (1517 человек) и Рио-де-Жанейро (657 пациентов).

Как сообщало ИА REGNUM, на территории государств Латинской Америки выявлено уже более 15 тысяч лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией.

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