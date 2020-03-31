Панама, , 04:26 — REGNUM Режим полного карантина будет введен в Панаме с 1 апреля в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа, заявил глава министерства общественной безопасности страны Хуан Мануэль Пино на пресс-конференции.

По его словам, режим карантина будет действовать в течение 15 дней. Во время карантина жителям ограничат пребывание на улицах и общественных местах. Женщинам разрешать выходить из дома по понедельникам, средам и пятницам, а мужчинам — по вторникам, четвергам и субботам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Панаме превысило 1 тысячу человек. Количество летальных исходов в стране достигло 27.

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