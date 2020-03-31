Париж, , 03:07 — REGNUM Бывший президент Народной Республики Конго (в настоящее время государство называется Демократическая Республика Конго — прим. ИА REGNUM) генерал Жоаким Йомби-Опанго скончался 30 марта после заражения коронавирусом нового типа во Франции, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его сына.

«Он стал жертвой коронавируса», — заявил он.

Сын генерала подтвердил, что Йомби-Опанго скончался в американском госпитале, расположенном во французской коммуне Нейи-сюр-Сен под Парижем. Также смерть политика подтвердили и СМИ ДРК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Демократической Республике Конго объявили режим карантина в столице страны Киншасе 27 марта. Жителям города предписали оставаться дома, для выхода за покупками и прогулок власти страны отвели специальные дни.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям столицы ДР Конго приказали оставаться дома из-за COVID-19