Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Более миллиона жителей США прошли обследование на наличие коронавируса нового типа, заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Сегодня мы достигли исторического этапа в войне с коронавирусом. Более миллиона американцев протестировано», — объявил он.

По словам Трампа, количество тестов, проведенных в США, превышает аналогичный показатель в других странах. Он заверил американцев, что тесты дают точный результат. Трамп также продемонстрировал экспресс-тест, показывающий результаты уже через пять минут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США превысило 160 тысяч. Из них 66 тысяч приходятся на Нью-Йорк, который сильней всего пострадал от коронавируса.

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