Кампала, , 02:25 — REGNUM Решение объявить на территории Уганды карантин и комендантский час в связи с угрозой распространения нового коронавируса принял президент страны Йовери Мусевени, 30 марта сообщается на сайте главы республики.

Ограничения вступают в силу с 1 апреля и рассчитаны на две недели. Согласно объявленному решению, в стране будет запрещено передвижение, в том числе и на личном транспорте. Исключением станут случаи выхода из дома по необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта количество заразившихся новым коронавирусом в Уганде увеличилось до 33 человек.

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