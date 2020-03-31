Вашингтон, , 00:26 — REGNUM К Half-Life: Alyx вышла модификация, позволяющая запустить игру на дисплее ПК без гарнитуры виртуальной реальности. Об этом 31 марта сообщил портал PC Gamer.

Разработчики Half-Life — Alyx MK Edition (Mouse and Keyboard Mod) отмечают, что их мод пока что представляет собой пре-альфа версию и некоторые функции будут геймерам недоступны.

Однако они также пишут, что игроки смогут осуществлять все основные действия, связанные со средой, оружием, движением и т.д. При этом, чтобы запустить мод, фанатам Half-Life придётся ввести несколько консольных команд.

Релиз Half-Life: Alyx состоялся 23 марта 2020 года. Компания Valve дала понять поклонникам франшизы, что игра, специально разработанная для устройств виртуальной реальности, не получит версию для обычных платформ.

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