Тирана, , 09:05 — REGNUM Албания отправила 30 врачей и медицинских сестер на помощь Италии, число заразившихся коронавирусом в которой 30 марта превысило 100 тысяч.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, медики месяц проработают в Бергамо — наиболее затронутом коронавирусом городе Италии. Труд специалистов будет оплачивать Албания.

Решение об отправке медицинского персонала на помощь соседней стране было принятом премьер-министром Албании Эди Рамой после разговора с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, после землетрясения 26 ноября 2019 года Италия выделила на помощь Албании свыше 60 миллионов евро, что в десятки раз превышает средства, выделенные США. На территории Италии проживает почти полмиллиона албанцев.

Стоит отметить, что в самой Албании наблюдается нехватка медицинского персонала, усугубляющаяся оттоком медицинского персонала в развитые страны, прежде всего в Германию.

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