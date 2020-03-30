Москва, , 23:58 — REGNUM В Москве более 500 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому. Об этом сообщила 30 марта заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

По её словам, обязательным условием для прохождения лечения дома является круглосуточная отправка больными данных геолокации. «Большинство из них соблюдает карантин и все меры предосторожности», — отметила Ракова.

Как передавало ИА REGNUM, 24 марта департамент здравоохранения Москвы издал приказ, позволяющий проходить лечение на дому пациентам с коронавирусом COVID-19, у которых не наблюдается серьёзных симптомов.

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