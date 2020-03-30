Москва, , 22:07 — REGNUM Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что на сегодняшний день заражение жителей столицы коронавирусной инфекцией чаще происходит через контакт с другими людьми.

Напомним, что коронавирус в Россию завезли граждане, которые заразились им за рубежом и вернулись домой. Однако сейчас поток граждан России, возвращающихся из-за рубежа, контролируется властями.

Тем не менее полностью остановить распространение коронавирусной инфекции в стране не удается. Сейчас наблюдается некоторый рост заболеваемости в Москве. Единичные случаи регистрируются в регионах.