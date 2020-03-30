Москва, , 20:49 — REGNUM Решение о дальнейших сроках режима самоизоляции в Москве будет приниматься с учётом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«Срок режима самоизоляции определяется указом президента России. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее распространённая оперативным штабом информация о том, что режим самоизоляции, введённый для всех жителей Москвы, будет действовать до 14 апреля, является неверной.