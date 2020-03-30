Москва, , 20:20 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила ряд недостоверных новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать эти фейки.

Речь идет о видеороликах на хостинге YouTube, публикациях в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте издания «Говорит Магадан».

Генпрокуратура попросила Роскомнадзор заблокировать доступ к данной информации на этих сайтах, а если она появится на других веб-ресурсах, то заблокировать эти фейки и там.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти с самого начала распространения коронавирусной инфекции в стране заявили, что будут предоставлять обществу всю полноту информации о пандемии. Средства массовой информация в массе своей распространяют официальную и объективную информацию о ситуации с пандемией. Однако в ряде СМИ, а также в социальных сетях периодически появляется недостоверная информация панического характера. Властям удается оперативно ее пресекать.