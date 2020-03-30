Баку, , 19:57 — REGNUM Покидать дома без крайней необходимости запретили жителям Азербайджана, сообщили 30 марта в пресс-службе азербайджанского правительства.

Это ужесточение карантина начало действовать с 31 марта. К случаям «крайней необходимости» относится неотложная медпомощь, ситуация угрозы жизни и здоровью.

Разрешается выходить в магазин, выносить мусор и отправляться на работу — в том случае, если человек является сотрудником организации, продолжающей работать в период особого режима.

Напомним, в Азербайджане до сих пор действовал запрет по выходу из дома только для пожилых (старше 65 лет) людей.

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