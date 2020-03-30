Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM В Петербурге на выполнение распоряжений президента Владимира Путина о социальной поддержке граждан, сформулированных 15 января 2020 года, потратят 133 млрд рублей. Об этом сообщили на заседании правительства в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общий объем средств, который потребуется до 2024 года, по предварительным оценкам составит около 133 млрд рублей.

Так, Петербург намерен расширить практику социального контракта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года все ученики начальной школы, а это более 219 тыс. детей, будут получать бесплатное горячее питание в школах.

Также с 1 сентября 2020 года введут специальную доплату классным руководителям в размере 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. При этом все действующие региональные доплаты тоже сохранятся.

На начало 2020 года в Петербурге не хватало 34,5 тыс. мест в школах и 11,5 тыс. мест в детских садах. Чтобы ликвидировать этот дефицит, дополнительно потребуется 110 млрд рублей. Часть средств будут запрошены из федерального бюджета.