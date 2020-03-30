Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Плавучий госпиталь ВМС США USNS Comfort, рассчитанный на 1000 койко-мест, прибыл в порт города Нью-Йорка. Об этом 30 марта сообщает РИА «Новости».

Судно оснащено 12 операционными и оснащено оборудованием для интенсивной терапии. Благодаря плавучему госпиталю, в городе можно будет освободить часть мест в больницах, перевезя пациентов, не заражённых коронавирусом, на судно.

Кроме того, на судне есть команда медиков, она возьмёт на себя часть нагрузки по лечению и уходу за пациентами и этим облегчит работу врачам штата Нью-Йорк. Кроме плавучего госпиталя, в город прибыли инженерные войска для возведения дополнительных госпиталей.

В настоящее время в американском штате Нью-Йорк наблюдается самое большое количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Власти штата готовятся к пику эпидемии, который, согласно предварительным расчётам, может наступить через три недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на вечер 29 марта в городе Нью-Йорке выявлено 32 308 случаев заражения COVID-19. Из них 678 случаев летального исхода.

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